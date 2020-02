Chorrillos: vecinos de Av. Las Gaviotas atemorizados por ola de inseguridad

Los vecinos de las primeras cuadras de la avenida Las Gaviotas, en el distrito de Chorrillos, se encuentran atemorizados por la ola de inseguridad ciudadana que los aqueja.

Uno de los últimos actos delictivos perpetrados por estos sujetos ocurrió contra un grupo de señoritas, quienes fueron amedrentadas por un sujeto fuertemente armado para robarles sus pertenencias. El hecho ocurrió en los exteriores de una vivienda.

Asimismo, denuncian que la comuna distrital no les está brindando las garantías del caso para frenar a la delincuencia. “Fumones toman. Por más que uno les dice que el licor no es para tomarlo en el parque, sino para llevarlo a la casa, no hacen caso”, expresó una vecina.

Por esta razón, exigieron una mayor presencia de las autoridades competentes en las calles y escuelas cercanas. “Me parece muy importante que haya seguridad, sobre todo en esta zona donde hay colegios”, señaló una residente.