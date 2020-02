Coronavirus: dan de alta a los cuatro pacientes aislados tras descarte de contagio del virus

El Minsa y médicos especialistas dieron a conocer el alta de los 3 ciudadanos chinos y su traductora de nacionalidad peruana, que se encontraban en cuarentena y bajo observación en el Hospital Dos de Mayo.

Tras un exhaustivo estudio las autoridades sanitarias lograron descartar que los pacientes fueran portadores del nuevo coronavirus.

El representante del Instituto Nacional de Salud, Manuel Espinoza, indicó que en nuestro país no existe ningún casos sospechoso de coronavirus. ''No hay en el perú en este momento, en todo el lapso de esta semana, ningún caso sospechoso de tener coronavirus con enfermedad grave, no hay ni un solo caso'', sostuvo.