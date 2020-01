Beingolea habló fuerte y claro sobre ausencia del PPC en este nuevo periodo legislativo

El excongresista de la República, Alberto Beingolea, habló sobre las últimas elecciones congresales, donde el Partido Popular Cristiano (PPC) que lo representaba no logró obtener escaños, debido a que no alcanzó la valla electoral.

“No hay gran diferencia entre todos los partidos y tú miras el resultado final este 4% no está muy lejano del 5% o el 6% que tienen varios más que sí están en el Congreso porque claro, hay una valla que hay que respetar (…). No es una diferencia importante y sí dentro de eso, además consideras que dentro del partido existe una persona que tiene una votación importante para el electorado nacional, entonces no estamos fuera de la película”, sostuvo.

Asimismo, no dudó en mostrar su fastidio por el poco respaldo que ha tenido su agrupación en conjunto. “ PPC no es un partido de caudillos o líderes mesiánicos (…). Lo que hacemos en cada elección es transmitir ideas en planes de gobierno, en 21 proyectos de ley. Nunca antes se presentaron 21 proyecto de ley para que la gente los pueda mirar y diga el PPC sí estaba listo, pero parece que eso no tiene efecto, parece que la gente no lo valora”, expresó.