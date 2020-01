Jossmery Toledo desmiente cobro de $1000 por publicación en Instagram

Jossmery Toledo, llamada también Policía Sexy, se mantuvo discreta después de que un medio local revelara que ella cobraba mil dólares por una historia en Instagram. Sin embargo, tras días de silencio, mediante su cuenta personal, respondió enfáticamente sobre dicha nota emitida.

“Yo me siento tranquila con ustedes, porque los regalos que me hicieron llegar los recibí con mucho amor y sin cobrarles un sol, y lo seguiré haciendo como siempre. Ahora, si dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria ¿no? y no vivir en San Juan de Lurigancho, en zona roja”, escribió Toledo mediante sus redes sociales.

Recordemos que Toledo solicitó el 21 de enero su pase al retiro de la Policía Nacional, luego de que estar envuelta en una polémica tras usar el uniforme reglamentario de su institución. Dicha acción la llevó a ser sancionada administrativamente.