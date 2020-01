Surco: construcción de edificio en Cerros de Camacho no cumpliría con parámetros establecidos

La construcción de un nuevo edificio en la exclusiva zona de Cerros de Camacho, en el distrito de Santiago de Surco, no estaría cumpliendo con los parámetros establecidos, según la ordenanza 736-MML, como el tamaño de los departamentos, los cuales deben ser de entre 180 a 200 metros cuadrados en promedio.

"Los parámetros urbanísticos de la zona dicen que se pueden colocar departamentos de menos de 160 metros cuadrados hasta en un 25%. Si tiene 100 pepartamentos 25 pueden ser de menos de 160 metros. El problema es que en este edificio la mitad de departamentos son de 95 metros, una cantidad bastante menor. ¿Qué sucede con eso? Vas a tener mucha más gente, más autos, mucho más tráfico y más requerimientos de servicios de agua y desagüe", señaló René Gallardo, vecino.

Este no sería el único punto que se estaría vulnerando, sino también la cantidad de estacionamientos por departamentos. "Se exigen dos estacionamientos por departamento y tampoco se cumple esa normativa. Debería haber 310 y hay más o menos 281. No se cumple en una zona donde no hay espacio para estacionar autos en la calle", precisó Geancarlo Cueto, otro residente.

La obra se encuentra a cargo de la empres Incamacho Proyectos y un equipo de esta casa televisora intentó obtener sus descargos, sin embargo, no se concretó.

Por su parte, la comuna de Surco, manifestó que emitirían pronunciamiento sobre este caso, pero no lo hicieron. En tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima no respondió ninguna llamada.