EXCLUSIVO | Surco: taxista por aplicativo niega haber dopado a joven

Hace unos días, una joven denunció haber sido drogada por un taxista que la abandonó en la cuadra 11 del jirón Augusto Wiesse, en el distrito de Surco.

Un equipo de 24 Horas habló en exclusiva con Jhon Martínez Palomino, taxista acusado, y negó en todo momento haber drogado a la denunciante. Asimismo, contó que nunca antes había tenido problemas de conducta con sus pasajeros.

''Jamás he tenido la intención de hacer daño a alguien (...) Nunca tuve ningún problema, es la primera vez que me ocurre esto, me sorprende y a la vez me perjudica mucho'', sostuvo.

La denunciante, por su parte, deslizó la posibilidad de haber sufrido una descompensación, un hecho que aún no ha sido descartado por las autoridades.

''He tenido problemas de presión alta. En ese momento he llegado a pensar de que de repente se me subió la presión y me sentí mal'', señaló.

Finalmente, se le realizó un examen toxicológico para determinar si existió o no un intento de dopaje en su contra. El caso continúa siendo investigado en la comisaría de Santiago de Surco.