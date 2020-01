Economía peruana creció en noviembre solo 1.86, la tasa más baja desde mayo

La economía peruana creció 1.86% interanual en noviembre del 2019, su expansión más baja desde mayo pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). "Con esto es muy probable que el año termine cerrando en 2.2%, un crecimiento bien preocupante y decepcionante para la salud del bienestar de millones de personas", indicó Jorge González Izquierdo.

¿Por qué la economía creció tan poco?

Para el experto, el crecimiento exiguo obedece a que el Gobierno está invirtiendo cada vez menos, de igual forma el sector privado.

"No hay creación de nuevos puestos de trabajo en la cantidad adecuada. Segundo, el ingreso real no está creciendo realmente y tercero las expectativas del consumidor peruano no es optimista. Estas tres cosas juntas hacen que en vez de que esté gastando 100 soles, lo haga 40 soles", refirió.

El crecimiento se compara con el crecimiento de un 2.09% de octubre y la expansión de un 5.18% de noviembre del año pasado. En setiembre la economía peruana se expandió 2.22% interanual.