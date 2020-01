Santa Anita: matan de varias puñaladas a padre de familia

Un padre de familia identificado como Lenin Paredes Rada (26 años), perdió la vida tras recibir cinco puñaladas a la altura del corazón. El crimen ocurrió el último domingo en la zona de Nocheto, en el distrito de Santa Anita, cuando la víctima estaba en una loza deportiva.

Según detallaron familiares de la víctima, el autor del ataque sería un sujeto que responde al nombre de Javier Huamán Mandujano, vecino con el que tuvo un altercado.

“El día 17 de noviembre, como hay juegos, juegan partido yo estaba ahí. Había perdido su equipo y me habían tirado una botella pero de plástico. Yo estaba con mi bebita, entonces al ver eso yo le dije: ¿Por qué tiran la botella de plástico? Entonces las mujeres vienen y me jalan del pelo, me arañan todo y el hombre Javier Huamán, es el que me rompe la cabeza. Yo le he puesto denuncia. Nos han amenazado, dijeron que uno de los dos iba a amanecer con moscas en la boca y dicho y hecho me lo mató ayer a mi cuñado”, detalló un familiar de la víctima.

Además se conoció que Paredes Rada deja a dos pequeños en la orfandad. Por su parte, allegados, señalaron que los responsables del crimen abandonaron sus casas y que estarían a punto a dejar territorio nacional.