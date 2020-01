Antigua Panamericana Sur: fallos en ciclovías ponen en peligro la seguridad de peatones y ciclistas

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, entregó el pasado lunes el cuarto tramo de la antigua Panamericana Sur, que comprende desde Lurín hasta Santa María del Mar. Sin embargo, a pocos días de su inauguración, los ciclistas notaron fallas en el diseño estructural en algunas zonas.

La obra incluye una ciclovía segregada. En dos tramos de la vía, uno entre Punta Hermosa y Punta Rocas y, el otro, entre San Bartolo y Santa María del Mar, la ciclovía cruza la carretera. Los usuarios, al hacer este giro de 90°, se exponen a ser atropellados.

Asimismo, los peatones utilizan la ciclovía como veredas debido a que, en algunos puntos, no cuentan con espacios para ellos.

El ingeniero de tránsito, David Fairlie, aseguró que el problema sucede debido a que no se priorizó al ciclista ni al peatón en el diseño integral de la nueva carretera.

''Definitivamente no esta bien. No es ideal que se tenga que pasar el tránsito de ciclistas de un lado a otro de la carretera lo mejor es dejarlos en el mismo sitio el problema es que no se podían mantener en el mismo lado de la carretera porque no hay terreno'', expresó.