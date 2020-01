Servir: Marco Tulio Falconí no debió recibir bonificación del 10 % en examen para la JNJ

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) concluyó que Marco Tulio Falconí, cuestionado por las llamadas con el prófugo César Hinostroza, no debió recibir el beneficio del 10 % en la calificación de la etapa de entrevistas en el marco del concurso público para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pues este beneficio no comprende a egresados de los colegios militares, como el exparlamentario.

En horas más tempranas, el excongresista tuvo un acalorado debate con la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma. "Doctora, usted tiene que ubicarse en el contexto, espero que me entienda esta vez, yo solamente he tenido relación con el señor Hinostroza para fines académicos", indicó.

Otra de las personas cuestionadas por sus llamadas telefónicas con el extraditable juez fue María Zavala, quien finalmente juramentará como integrante de la Junta Nacional de Justicia. "Llamadas inocuas, irrelevantes, no continuas, circunstanciales y de acuerdo a la coyuntura", expresó la exministra de Justicia ante la Comisión Especial tras agregar que "solo fueron llamadas para desearles éxitos".