SJL: Atención de Reniec fue interrumpida por tercer día consecutivo por "falta de luz"

Mujeres con hijos en brazos, jóvenes y varios ancianos tuvieron que esperar durante horas bajo el inclemente sol para poder ser atendidos en el local de Registro Nacional de Identidad (Reniec) en San Juan de Lurigancho, debido a un problema de fluido eléctrico.

“Es el tercer día que se va la luz, a partir de las 2 de la tarde ya no hay sistema, no hay atención", expresó desesperada una señora. Pero la cola no fue solamente en el frontis del local, muchas personas al interior optaron por sentarse en el suelo para esperar ser atendidos.

En respuesta a esta demanda de quejas, el administrador de este local responsabilizó de este frecuente problema a la empresa eléctrica Enel. "Hemos comunicado sobre lo que viene sucediendo, me han prometido venir a las 7 pm, levantan la palanca y se van", detalló.

Durante la tarde, el sindicato nacional de trabajadores de Reniec anunció una huelga indefinida que iniciará este 14 de enero para exigir un pliego de reclamos y nivelación de sueldos.