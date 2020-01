Sujeto se hace pasar por Cardenal Barreto para estafar a excongresista y empresario

Un sujeto identificado como Óscar Díaz Huamán se hizo pasar por uno de los hombres más representativos de la Iglesia Católica, el cardenal Pedro Barreto, para estafar en nombre de la fe a un empresario y una excongresista.

Tal es el caso de Martha Moyano, quien recibió la llamada del supuesto religioso que le pidió donativos para una presunta población de pobreza extrema de la selva. Moyano confió y depositó 700 soles a nombre de Oscar Diaz.

"Me asombró que sea el cardenal Barreto, bueno no tenía como comprobar que ese sea su teléfono ni nada, no lo hice, me sente, pensé y en realidad caí de estúpida", expresó.

Pero no es el único caso, el empresario y ex candidato al congreso, Guido Lucioni, llegó a entregar múltiples donaciones, por un monto mayor a los S/21 mil soles.

"Me llamó el supuesto cardenal Barreto, me dijo que necesitaba un montón de bidones de agua y que si yo lo podía ayudar. Hice el cálculo rápidamente y eran como US$2500 dólares lo que necesitaban para solucionar todo el problema que tenían, le dije, mire cardenal, yo les envío la plata ahora para solucionar el problema", contó Guido.