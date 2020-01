Comas: separan a efectivos que no atendieron caso de menor violada por su primo

Los efectivos de la comisaría de la tercera zona de Collique, en el distrito de Coma, quienes no atendieron el caso de una menor de ocho años que fue violada por su primo de 13 años, fueron separados de la institución.

Según denunció la madre de la agraviada, estos agentes no la atendieron como debían. “El brigadier que estaba en la puerta dijo que no podían aceptar a mi niña. Mi hija se bajó del carro a las justas y no la dejaron ingresar. Dijeron que eso era su regla, no quisieron escuchar nada, la tenían ahí”, señaló.

Como se recuerda este ultraje ocurrió durante una reunión familiar en una vivienda, cuando la menor decidió ir a comprar un chupete y bajó al primer nivel, donde fue sorprendida por su primo, quien la jaló de los brazos hasta un mueble para abusar de ella. La víctima terminaría bañada en sangre.