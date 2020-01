Jesús María: mujer denuncia que sujetó le grabó las piernas y sus partes íntimas

La pasajera de un bus de transporte público denunció que un sujeto violentó su intimidad, tras ser alertada que la estaba grabando sus piernas y sus partes íntimas.

“Estaba en el carro y como no había, todos los asientos están ocupados, tenía que ir parada. Estaba parada entre una mujer y un hombre que estaba sentado al lado derecho del bus hasta que antes de llegar a Plaza Vea de la Brasil, una jovencita se me acerca, me toca el hombro y me dice:’ Este hombre está grabando tus piernas y de la falda’. Y el hombre hace la de guardar algo y se le cae y era su celular”, narró.

Rápidamente la mujer recogió el equipo móvil, donde buscó el registro de videos y efectivamente halló dos clips, donde se veían sus partes íntimas.

Sin embargo, al solicitar ayuda para detener a este sujeto ninguno de los presentes la ayudó. A pesar de ello, la víctima con el celular de esta persona procedió a colocar la denuncia respectiva en la comisaría de Jesús María, donde se lacró el equipo en el que habían videos de otras agraviadas.