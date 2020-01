Ciudadana venezolana desapareció hace ocho días cuando salió a trabajar

Una ciudadana venezolana identificada como Lizmar Hernández Farías de 27 años salió de su trabajo el 30 de diciembre pero nunca más regresó.

“Ella vivía en casa de su jefe, no le gustaba salir sola por la situación que hay. Desde el domingo que yo estuve con ella, perdí contacto, la he llamado, le he escrito y no me responde”, indicó su tío.

Agregó que la última vez que la vio fue cuando fueron a un centro comercial en Atocongo, luego a embarcó en el Metro de Lima. “Ella me confirmó que llegó bien a su casa, pero desde ahí no sé nada”, refirió.

Según se supo, la joven no contaba con pareja. Incluso su jefe confirmó que ella estuvo horas previas en su casa antes de su desaparición. “El señor dijo que ella salió 8 de la mañana, pero no hemos tenido acceso a las cámaras de seguridad”, expresó el familiar, quien ya interpuso la denuncia para que se lleven a cabo las investigaciones del caso.

Para mayor información sobre su paradero, puede llamar al número: 997 562 100.