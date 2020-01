Pueblo Libre: inquilinos morosos son acusados de provocar incendio en vivienda

La propietaria de una vivienda, ubicada en el distrito de Pueblo Libre, sindicó a una pareja de inquilinos morosos conformada por Miguel Aguilar y Nataly Pedraza, de haber provocado generado un incendio en su predio a modo de venganza.

“Ellos prácticamente me han insultado, me han agredido verbalmente anoche y aparte ellos me han dicho de que me iban a quemar la casa (…). Ya lo han cumplido”, sostuvo la agraviada que responde al nombre de María Teresa Cabrera.

Además ella denunció que esta pareja la habría pagado a un grupo de invasores de terrenos, para que atenten contra su vivienda.

“Las autoridades no me protegen y me siento triste porque no se respeta las normas de la Constitución, no se ejecutan. Se demora tanto tiempo un juicio y nosotros pagamos a la Sunat y las personas que alquilan se ven mortificadas (…)”, señaló la propietaria del predio.