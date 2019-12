San Isidro: choca auto del Mininter y lanza insultos racistas contra familia

El racismo es un problema social importante. Una joven identificada como Valeria Villanueva acusó a Mariana Kagami Higa de haber insultado y discriminado con comentarios racistas a su abuela y mamá, luego que el enamorado de la acusada, impactara un vehículo del Ministerio del Interior contra la unidad donde viajaba la denunciante.

El hecho se registró el pasado sábado 28 de diciembre en la cuadra siete de la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro.

Ante esta situación, Villanueva se bajó del vehículo para detener los insultos; sin embargo, no contó con que Kagami la insultara y le lanzara comentarios racistas. No obstante, esto no terminó allí, porque la denunciada también discriminó y agredió a la abuela de la joven.

Valeria Villanueva reveló, además, que fue denunciada por ''agredir'' a Mariana Kagami. Asimismo, la acusada utilizó su cuenta de Facebook para dar su versión de los hechos señalando que el video publicado por la víctima fue ''manipulado'' con el único fin de ''dañar su imagen''.

Ante la denuncia de racismo de Mariana Kagami, el Ministerio del Interior se pronunció y esclareció el caso vía Twitter, asegurando que el vehículo ya no pertenece a la Policía, pues fue vendido a un general en retiro y que este no habría cumplido con regularizar la transferencia.