Lima Norte: joven denunció haber sido discriminado al interior de tienda Adidas

Un estudiante universitario denunció haber sido discriminado junto a su hermano, al interior de la tienda Adidas, ubicada en el centro comercial Megaplaza.

“Yo estaba viendo polos, mi hermana estaba viendo zapatillas y mientras yo buscaba mi talla (…) entonces justo encuentro la talla, agarro el polo y cuando estoy girando para ir al probador, el chico, no sé si será cajera o encargado de la tienda, me coge del cuello y de una me jala hacia la puerta. Me jaló y me dijo: ‘No es la primera vez que te veo acá, eres un ladrón’ y me comenzó a acusar de ladrón (…) He venido a comprar con mi hermano le dije, he venido a comprar y el chico se fue a buscarlo y nos botó a los dos, acusándonos”, narró.

Tras indagar para conocer la identidad de la persona que los humilló, descubrieron que era Jonathan Montenegro, el gerente de esta tienda de Adidas.

“Cuando yo ingresé por segunda vez a la tienda, ya con mi hermano y el de seguridad pedí, exigí el libro de reclamaciones. El chico me llevó a un costado y me dijo: ‘Mira podemos dejarlos acá, puede quedar todo acá pero no pidas el libro de reclamaciones, te podemos dar descuentos’”, detalló.

Posteriormente acudió a la comisaría de Sol de Oro, en el distrito de Los Olivos, para asentar la denuncia correspondiente por discriminación, sin embargo, no le aceptaron.

En tanto, Adidas, envió un comunicado, señalando que tienen conocimiento de lo ocurrido y que están realizando las investigaciones correspondientes, para esclarecer el caso.