César Acuña habría pagado al contado chalet en zona exclusiva de Madrid

El líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, nuevamente está inmerso en la polémica, tras conocerse que compró un inmueble valorizado en 1 millón 200 mil euros en la urbanización La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid (España), en el año 2016.

Según Alejandro Entrambasaguas, periodista del medio español Okdiario, “el chalet de lujo consta de más de 190 metros cuadrados repartidos en dos plantas y diversas estancias. Todo ello en una finca y vigilada con grandes medidas de seguridad en más de 4 mil metros cuadrados con una piscina y un amplio jardín”.

Aunque el fuerte monto que desembolsó el líder de APP asombró a varios, lo que llama la atención es que habría realizado el pago al contado. El hombre de prensa conversó con Jesús Sánchez Lambás, defensa de Acuña, quien le habría confirmado la hipótesis que manejaba.

“Desde luego me dice que el señor Acuña es una persona con gran fortuna y que no le extrañaría que esa compra lo haya hecho al contado. Al abogado no le extrañaba y nosotros por otro lado confirmamos que la compra se había dado, se había hecho al contado”, sostuvo.

En tanto, Panamericana TV intentó conseguir la declaración del presidente de APP, sin embargo, personas allegadas al equipo de prensa señalaron que la compra del predio fue bancarizada y con recursos propios.

Cabe mencionar que César Acuña viene siendo investigado por la fiscalía especializada contra lavado de activos, tras haber realizado operaciones por más de 50 millones de dólares que salieron de sus cuentas de ahorros al exterior, entre junio de 2014 y agosto de 2016.