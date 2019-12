Forsyth a ambulantes: No pierdan su tiempo, esto va a estar las 24 horas y hasta después de fiestas

Efectivos del Serenazgo de La Victoria, policías y ambulantes iniciaron un violento enfrentamiento en Gamarra cuando se realizaba una supervisión del cumplimiento de las normas de los alrededores.

Más de 200 policías acompañaron al personal de fiscalización de la comuna victoriana en un operativo encabezado por el alcalde George Forsyth, sin embargo casi al final del recorrido algunos ambulantes de la zona alcanzaron objetos a los serenos.

Ante los enfrentamientos, algunos comerciantes denunciaron abusos por parte de las autoridades. En tanto, la gerenta de fiscalización Susel Paredes, señaló que este operativo se repetirá constantemente durante las próximas semanas.

“No pierdan su tiempo, esto va a estar las 24 horas y va a ser hasta después de las fiestas. Ya saben, muchos dicen ‘oye pero no sabíamos’, creo que desde febrero hemos dicho que está prohibido en La Victoria, entonces no nos podemos comer este cuento de ‘no sabíamos, mira que me sorprendieron’. Ya saben que está prohibido en La Victoria”, señaló el alcalde Forsyth a los ambulantes, a manera de advertencia.

Aunque el comercio informal está controlado dentro de damero de Gamarra en las vías metropolitanas de los alrededores, aún persiste la informalidad.