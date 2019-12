Profesor acusado de agredir a vigilante: “No fue adecuado pero he sido hostigado”

Hace unos días, cámaras de videovigilancia mostraron la crueldad en cómo agredió físicamente un hombre a su propio vigilante del condominio. Según trascendió el sujeto se encontraba en estado etílico y no midió sus fuerzas.

"Reconozco que no fue una reacción adecuada, cuando él me escupe yo reacciono mal, nada justifica la violencia pero yo he venido siendo hostigado por el señor, impidiéndome parquear en la fachada donde vivo o diciéndome que no pago el servicio de vigilancia", expresó el también profesor de un centro preuniversitario ante las cámaras de Panamericana Televisión.

Sin embargo, el vigilante identificado como Marcelino Palominio mantiene su versión y señala que fue Renzo Rodriguez lo atacó primero y solo cogió la botella para defenderse.