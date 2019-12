Extrabajadora de McDonald’s denunció una serie de irregularidades sobre falta de seguridad

Luego de la trágica muerte de dos jóvenes trabajadores de cadena de comida rápida McDonald’s que enlutó a todo el país y nuevamente destapa la precariedad laboral de la que adolece el Perú, sale a la luz un nuevo caso de abuso y pésimas condiciones laborales.

Se trata del caso de Bianca Denegri, una joven que trabajó durante el 2015 en el establecimiento Plaza norte, bajo la modalidad Part Time, quien relató un episodio donde sintió que su vida corrió peligro al sentir una descarga eléctrica, sin embargo, sus superiores le instaron a continuar con sus funciones.

“Intenté bajar la palanca de dispensador de helados, me pasa electricidad, me retiro y digo no va a haber ventas, hay problemas técnicos, y baja un compañero y me dice por qué has detenido las ventas. Hemos forrado el piso de cartones y con estos guantes no pasa nada”, contó la extrabajadora.

Señaló que como extrabajadora cargará con culpa por no haber contado testimonio a tiempo, hecho que sucede en muchos casos.

Agregó que hubo más irregularidades como el rubro que tuvo que cambiar constantemente. “Supuestamente yo entré como cajera, luego te dicen que vas a hacer todo, anfitriona, vendedora, almacén, es algo también que reclamé", expresó.

Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, solo en 2019, han fallecido 194 personas como consecuencias de accidentes laborales.