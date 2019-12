Comas: hombre que abatió a delincuente en bus no sería policía

La delincuencia continúa imparable en la capital, pues esta vez tres hampones irrumpieron en un bus de transporte público de la empresa “El Rápido”, cuando circulaba por el distrito de Comas.

Sin embargo, un pasajero que comentó al chofer de la unidad que era un agente policial en su día de franco, abatió a uno de los delincuentes. Tras lo ocurrido fue apoyado por los presentes para bajar rápido y huir de la escena, según informaciones.

“Dijo que era un efectivo, pero yo ¿cómo sé que era un policía? No se identificó u se retiró del lugar. En el momento habían 15 personas dentro del vehículo, a mí no me robaron”, sostuvo el conductor del vehículo.

El accionar delictivo ocurrió a la altura del cruce de las avenidas Universitaria con San Felipe, donde los malhechores asaltaron a los pasajeros e hirieron de bala a un ciudadano venezolano identificado como Frank Junior Luyo Crespo (19 años)

Mientras tanto, el delincuente abatido fue llevado a la morgue y el vehículo de transporte público permanece en las inmediaciones de la Depincri de Comas, para las investigaciones correspondientes.