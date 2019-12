Aparece otra denuncia de estafa en portal de ventas Mercado Libre

Una nueva denuncia de estafa aparece contra el portal de ventas por internet Mercado Libre. Curiosamente el presunto estafador es Ángel Michi Saldaña, un joven de 22 años que ya ha sido denunciado por este caso y que según su ficha Reniec vive en Oxapampa.

Esta vez el afectado usuario es Frank Vásquez, quien realizó la compra de una cuatrimoto vía internet para su pequeño hijo como regalo de Navidad y para ello, transfirió cerca de S/2 mil soles a Michi Saldaña, sin embargo, el producto nunca le llegó.

"Me dijo que el sistema eléctrico no estaba bien y luego ya no me contestaba las llamadas, al final resultó siendo una estafa", indicó el afectado.

Tanto el empresario Carlos Córdova, quien denunció primero al presunto falso vendedor como Frank Vásquez señalaron que el sujeto les mostraba fotos de los productos siendo transportados para aparentar una muestra de confianza, pero al final siempre se excusaba.

“La misma modalidad, era un scooter para seguridad, se contactó hablando muy bien del producto. Uno piensa que está hablando con una empresa seria", protestó.