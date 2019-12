SMP: can se enfrentó a delincuente para defender a su dueña

Un perro de siete meses de edad llamado Braco, se convirtió en un héroe, tras enfrentarse a un hampón que le quería robar a su dueña en la urbanización Los Nísperos, en San Martín de Porres.

El hecho ocurrió durante la tarde del último viernes, cuando la víctima estaba sentada en la puerta de su casa junto a su mascota, siendo intervenida por un delincuente que bajó de una motocicleta, para amedrentarla con su arma de fuego y así adueñarse de sus pertenencias.

"Apuntándose entonces yo le digo: ¿qué me vas a quitar esto? Y retiró el celular que quería, este celular todo rotito y retiré el cleular y el perro interviene. No deja que él se me acerque, interviene y se le va. Yo pude ponerme a buen recaudo", narró la agraviada.

En muestra de gratitud, la familia que acoge a Braco lo premió con un cuarto de pollo a la brasa por su valentía. Sin embargo, todavía persiste el temor que los malhechores puedan tomar represalias contra este can.