Madres de empleados fallecidos de Mcdonald's exigen justicia

En medio del dolor por la pérdida de sus jóvenes hijos, quienes murieron electrocutados al interior del local de Mcdonald’s, ubicado en el cruce de las avenidas La Marina con Universitaria, en Pueblo Libre, mientras realizaban trabajos de limpieza, exigieron justicia.

“No ha habido una preparación necesaria para que ellos puedan auxiliarse (…). Era mi única hija, me la quitaron y yo solo quiero justicia por favor. Que me digan de una vez qué pasó y sobre todo porque yo sé que Ale...derrepente esto es como un ejemplo muy cruel de decirlo pero es un ejemplo para que no suceda con más chicos”, sostuvo la mamá de Alexandra Porras Inga, una de las víctimas.

De igual manera la madre de Gabriel Campos Zapata, el segundo joven fallecido, se pronunció. “Lo único que yo pido es que se investigue porque así como él puede ser cualquier otro muchachito que también tiene esas ilusiones como las que acabaron con mi hijo y de Ale. Entonces lo que yo pido es eso justicia”, sostuvo.