Municipio de Los Olivos señala que no se responsabiliza por serenos capturados por ‘raqueteo’

Tras la captura de los exagentes de serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos, quienes delinquieron bajo la modalidad de raqueteo, la entidad edil envió un comunicado desmarcando señalamientos y advirtieron que no se responsabilizan por los actos que realicen agentes que ya no prestan servicio en su jurisdicción.

“Esta entidad no se responsabiliza por los actos que realicen los prestadores de servicios no personales, que ya no mantienen vínculo con la Municipalidad de Los Olivos desde el 30 de noviembre bajo la ley de Contrataciones del Estado”, versa la misiva enviada a los medios.

De igual forma, señalaron que colaborarán con la Policía Nacional para que todo el peso de la ley caiga sobre los exagentes municipales.