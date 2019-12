Surco: mujer acusada de racista pide disculpas a conserje

Maria Soledad Olivares Vaca se pronunció luego de protagonizar un acto de discriminación verbal con palabras racistas y despectivas contra un conserje de su departamento en Surco, tal como registraron las cámaras de videovigilancia del edificio.

“Yo me disculpo si es que han pensado que soy déspota, es más creo que soy menos, considero que por raza uno no es menos que otro”, justificó Soledad. “Yo creo que cholo no es un insulto. Me parece que hay un poco de sensibilidad con este tema, yo no he querido ser racista”, se defendió.

Según contó, el conflicto habría comenzado cuando ella ingresó a su vivienda por el estacionamiento para pedirle a sus vecinos que bajen el volumen dado que sus hijos no podían dormir, pero recibió una actitud hostil de parte del conserje. "Él me encaró, ¿tú qué tienes que subir?", relató.

Este tipo de casos son frecuentes, que muchas veces no se visibilizan, pero la realidad es que de acuerdo a la última encuesta realizada por el Ministerio de Justicia uno de cada tres peruanos ha sufrido discriminación este año.