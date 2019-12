Santa Anita: denuncian que serenazgo no quiso trasladar a venezolano a otro centro médico

Un ciudadano venezolano, identificado como Junior Medina Olivares (28), falleció el martes por la noche frente a la Clínica Municipal del distrito de Santa Anita.

Según contaron vecinos, el extranjero recibió tres balazos por delincuentes que querían robarles su herramienta de trabajo: su moto. Además de indicar que el centro médico municipal no quiso atenderlo, también los testigos indignados denunciaron que el serenazgo puso excusas para trasladar al herido a otro centro de salud.

"No tiene que ser así, ayer murió, a los serenazgos les dijeron: ayúdenlo y respondieron que no, no voy a ensuciar la camioneta, si fuera su familiar si lo suben, está mal", dijo un vecino.

Finalmente el Municipio de Santa Anita se pronunció por lo sucedido lamentando el fallecimiento del ciudadano extranjero.