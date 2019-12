Chorrillos: familiares de joven hallada muerta descartaron asesinato por robo

Familiares de Joshuany Muñoz Bravo, joven de 22 años que fue hallada muerta al interior de la habitación que alquilaba, en la primera cuadra de la calle San Luis, en el distrito de Chorrillos, descartaron que el caso responda a asesinato por robo.

"No ha sido un robo como tal porque el televisor estaba, estaba la laptop, habían varias cosas que quizás de valor y no se han llevado. No hay ningún tipo de daño, ni de arma blanca, ni de bala. Todo apunta que ha sido asfixiada porque la encuentran con la almohada boca abajo", sostuvo el cuñado de la víctima.

Además, en el escena del crimen se halló un mensaje en el espejo que decía "no te metas con el veneco", el cual habría sido escrito por un ciudadano venezolano que responde al nombre de José Luis y que la acosaba constantemente.

Sin embargo, no es el único sospechoso, pues allegados de Muñoz Bravo, tampoco descartaron que su expareja, con quien terminó su relación hace una semana, esté involucrado en este nuevo caso de feminicidio.