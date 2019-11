SMP: taxista casi muere baleado por evitar robo de auto

Un taxista que trató de evitar el robo de su herramienta de trabajo casi muere baleado por un delincuente armado. El hecho ocurrió en la urbanización Manzanillo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

El accionar de produjo cuando la víctima fue sorprendida por un sujeto armado. Si bien en una rápida maniobra logró sacar la llave de su vehículo y lanzarse al jardín de al lado para escapar, el hampón no se quedaría de brazos cruzados e intentaría herirlo.

"Veo que me saca el revolver, lo rastrilla, rompe la luna, abro la puerta, salgo y ellos se suben, pero ellos no se percataron que yo tenía las lleves en la mano. Yo aventé la llave en el jardín, ahí es donde él bajó y me manda un balazo", narró el agraviado, cuyo caso viene siendo investigado por la comisaría de Laura Caller.

Por su parte, vecinos de la zona, manifestaron estar cansados de hechos delictivos, por lo cual exigen a las autoridades mayor seguridad.