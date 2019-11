Pidió disculpas madre de joven que acusó de presunta agresión a Zambrano

La madre de la adolescente que acusó de presunta agresión al futbolista Carlos Zambrano y que además afirmó haber sido drogada en una fiesta, a la cual ambos fueron, pidió disculpas al defensa central y sus allegados.

"Yo no he acusado a nadie y le pido disculpas a la familia por lo que está pasando, pero mi hija...todavía no puedo decir cómo salieron los exámenes, qué pasó, todavía mi hija no me ha hablado de esos problemas", sostuvo.

Asimismo, la señora identificada como Rebeca Vargas, acusó a su sobrina de haber manipulado a su hija de 16 años, para hacer la denuncia de manera pública.

"Ella es manipulada, mi hija se ha sentido vulnerable, es una niña que está pasando por la etapa de la rebeldía, está muy vulnerable mi hija", afirmó.

Según lo denunciado preliminarmente, el hecho ocurrió en un karaoke de Surco, donde acudió el futbolista junto a sus amistades para celebrar un cumpleaños. Al lugar también llegaría la menor y su prima.

Sin embargo, cámaras de videovigilancia del local, registraron que ambas muchachas salieron por sus propios medios del establecimiento y movilizándose con normalidad.