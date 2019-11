Conoce los ocho eventos que se realizarán este sábado 23 de noviembre en Lima

Este sábado 23 de noviembre Lima tiene una agenda recargada. Y es que ocho los eventos que se ofrecerán a miles de ciudadanos y que prometen convertir a la capital en una fiesta. Uno de ellos es el Vivo por el Rock, un tradicional festival de música que congrega a decenas de prodigiosas bandas, está programado desde las 11 de la mañana hasta las 4 a.m del domingo en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Pero además, en el corazón, un show imperdible que promete "una noche de salsa" tendrá lugar en el Estadio Nacional con artistas como El Gran Combo, Óscar de León, La India, entre otros. Adidas Lima Night Run que iniciará en Playa dulce promete iluminar la Costa Verde y el concierto de uno de los jóvenes músicos de moda, Sebastián Yatra que será en el Jockey Club a partir de las 8:00 p.m.

Pero sobretodo el megaevento deportivo más esperado que pondrá a Lima en los ojos del mundo, la final de la Copa Libertadores de América entre Flamengo y River Plate en el Estadio Monumental de Ate Vitarte.

Para tan magnos eventos, la Policía Nacional desplegará 10 mil agentes; la Unidad de Tránsito, 800 y el Municipio de La Molina, 600 efectivos. Sin embargo, Carlos llerena Portal, jefe de la división de la Policía de Tránsito, lanzó una advertencia a los asistentes.

"Los que vayan al estadio monumental no vayan con vehículos porque no hay zona de estacionamiento y va haber personal de fiscalización que tome fotografías aquellos vehículos que se encuentran estacionados en zonas no permitidas", dijo.

Cabe mencionar que habrá un cierre total de la transitada avenida Javier Prado, a partir de la Av. La Molina hasta el coloso de Universitario de Deportes (ATE)