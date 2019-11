Cámaras desmentirían versión de menor que acuso a Zambrano de agresión

Una menor de 16 años aseguró haber sido dopada, durante una fiesta en el distrito de Surco, a la cual acudió el futbolista Carlos Zambrano. Además, manifestó haber sido agredida por el propio defensa central.

“Vino un amigo de Carlos Zambrano a ofrecerme ‘M’, una droga sintética. Sacó la bolsa con las pastillas blancas. Yo le dije ‘no, gracias y que no necesitaba eso’. Se me acerca el mismo tipo con Carlos Zambrano y me da un vaso de whisky. A los diez minutos comienzo a sentirme muy mal. Me sentía mareada. Tuve que ir al baño. Estaba segura que algo me habían puesto”, sostuvo la agraviada.

Por su parte, Gonzalo Hidalgo, amigo y abogado del futbolista, negó cualquier vínculo de su patrocinado en este caso. “Yo te puede afirmar por el círculo cercano a Carlos, que nadie de ese círculo consume drogas ni ofrece drogas”, manifestó.

Sin embargo, imágenes de una cámara de seguridad, desmentirían la versión de la agraviada, pues se la observa salir sin recibir ayuda e inclusive, tiempo después, ella y su acompañante son parte de una pelea con un grupo de mujeres.

Asimismo, se suma una denuncia ante las autoridades, donde la joven de 16 años y su madre están involucradas, tras agredirse físicamente y psicológicamente en julio pasado. En aquella oportunidad, su madre refirió a la Policía, que debido a las constantes discusiones estaba pensando internarla en un albergue.

"Sabe las condiciones de vulnerabilidad en la que está su hija y ella misma pide que se le pueda internar en un reformatorio. Solicito a las autoridades y órganos correspondientes que se le saque una pericia psicológica a fondo para determinar cuál es el grado de afectación para determinar si consume drogas”, indicó el abogado de Zambrano.