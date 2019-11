HACE INSTANTES | Denuncian agresión de Carlos Zambrano a menor de edad

Tras la denuncia difundida por el programa de la periodista Magaly Medina, donde se acusa a Carlos Zambrano de agredir a dos mujeres, la madre de la menor de edad implicada aseguró que pondrá una denuncia contra el defensa de la Selección Nacional.

La madre de familia identificada como Rebeca Vargas, señaló que su hija está con alerta de desaparecida desde el 4 de noviembre, fecha desde la que sus familiares empezaron a buscarla sin éxito, pero tras la denuncia en el programa de Magaly Medina pudo conocer el paradero de su hija.

Además, señaló que hasta el momento no ha podido reencontrarse con su hija, pues ésta se encontraba realizándose los exámenes de ley en el complejo policial de Aramburú. Dijo también, que un familiar suyo encontró a la menor de 16 años inconsciente.

Finalmente, Rebeca Vargas anunció que pondrá una denuncia contra el jugador. “Lo que él ha hecho no me parece, es una menor y tomarse atribuciones de doparla, pegarle y no sé qué otras mujeres han tocado a mi hija, pues hasta donde sé han habido otras mujeres mayores que le han pegado a mi hija”, señaló.