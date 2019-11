SMP: mujer víctima de la inseguridad asegura sentirse vigilada por hampones

Una mujer se convirtió en el nuevo blanco de la delincuencia, muy cerca de su vivienda en el jirón Huancavelica, distrito de San Martín de Porres.

Ella fue sorprendida por un sujeto que estaba en una motocicleta y que le arrebató su cartera en cuestión de segundos. Luego de ello corrió rápidamente hacia la unidad de dos ruedas, donde lo esperaba su cómplice para darse a la fuga.

Aunque este hecho ocurrió el pasado mes de octubre, la víctima asegura estar siendo vigilada por unos sospechosos individuos en un auto de color negro.

“Lo vi en medio de la pista, despacito, despacito. Yo ya he salido y he cerrado esta reja, en esta parte el (auto) soprepasó, quedó así y con la misma se fue rápido. Al día siguiente también lo mismo, salgo, me vengo caminando y lo veo el mismo carro despacio”, narró la agraviada.

Sin embargo, no es lo único que le causa temor, pues el último viernes apareció en la fachada de su casa el dibujo de un ojo. “Conversando con las amistades me dicen: ‘te tienen en la mira’. Esta es una marca de mujer, que acá vive una mujer, entonces tú eres la que estás en la mira”, señaló.