VES: vecinos deber sortear enormes rocas para entrar y salir de sus viviendas

Los vecinos de la asociación Villa El Milagro, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, se encuentran mortificados, debido a que para entrar y salir de sus viviendas con sus vehículos, tienen que sortear enormes piedras y caminar hasta 5 kilómetros para llegar a sus destinos.

Ante esta situación, los moradores denuncian a la concesionaria Rutas de Lima, como los responsables de esta situación que afecta a más de tres mil habitantes.

“La Municipalidad de Lima nos da la razón que somos un acceso local, una vía local. Rutas de Lima no tiene derecho a ponernos estas trancas acá, estas rocas. Rutas de Lima es concesionaria de la Panamericana, no de las calles, no de acá de las vías alternas”, señalaron los vecinos.

Por su parte, Edisson Salas Zúñiga, gerente de Seguridad Ciudadana del municipio de Villa El Salvador, anunció que demandarán a la concesionaria. “Lo que nosotros exigimos, ahora así como ellos han traído estos volquetes, de la misma manera que retiren este desmonte”, expresó.

Tras este reclamo de los vecinos, Rutas de Lima, se pronunció señalando que dicho acceso estaba restringido desde antes que iniciaran sus operaciones. Sin embargo, dejaron en claro que están a disposición de las autoridades competentes para discutir el tema y buscar una alternativa.