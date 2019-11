Ate: vecinos reclaman por constantes robos en mototaxis

Desamparados. Cansados de convivir con la inseguridad ciudadana, los vecinos de Ate Vitarte denuncian por los constantes robos a bordo de mototaxis. Y pese a que le han notificado en reiteradas oportunidades a la Policía, "los efectivos siempre ponen excusas para no salvaguardarnos", según reclaman.

Incluso, los moradores organizados también protestan por el estado de abandono en que se encuentran sus parques, y aseguran que ningún cambio ha habido desde la llegada del nuevo alcalde. Como registraron las imágenes de Panamericana, las bancas de los espacios verdes se encuentran rotas, y el lugar se ha convertido en fumaderos.

“La Policía no nos apoya, nos dicen que hay cambio de guardia, que estamos en camino, eso no nos corresponde”, afirma una vecina. Recogidas estas quejas, el equipo de Panamericana se acercó a la Municipalidad para buscar a la autoridad responsable, pero no hubo respuestas.