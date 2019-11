Miraflores: Skatepark en completo estado de abandono y alta peligrosidad

Ausencia municipal. Gran malestar ha causado el campo de patinaje donde se practica Skate en Miraflores, debido a que presenta serios problemas de mantenimiento como fisuras en las veredas, huecos, fierros oxidados. Tal como lo reportó un joven, quien practica este deporte y está cansado de trasladarse a otro lugar.

“Este espacio fue inaugurado en el 2012, pero hasta ahora no hemos visto que vengan a darle mantenimiento, las pistas están con huecos, los fierros no sirven, no viene la Municipalidad por aquí", indicó consternado Alonso Quiroga.

Una preocupación que mortifica a decenas de jóvenes que por esta situación deben buscar otros lugares, con los problemas que encuentren, incluso malogrando el ornato público, habiendo lugares "supuestamente" adaptados para ellos, según consignan en sus reclamos.

"Nosotros queremos que la municipalidad venga a solucionar este espacio y si no pueden hacerlo, que nos den la autorización para poder repararlo, nosotros también lo podemos hacer", sostuvo.

"LO REPARARÁN"

Enterado de esta situación, César Palomino, sub gerente de Obras Públicas de la comuna miraflorina dijo que "hemos estado dando mantenimiento cada dos semanas", sin embargo, las cámaras que facilita Panameriana Televisión demuestran todo lo contrario.

"Nosotros estamos evaluando la reparación de este Skatepark durante esta semana y en dos semanas se estará entregando reparado en su totalidad", prometió el funcionario.