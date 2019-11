Comas: familiares de taxista baleado exigen justicia

César Augusto Rodríguez Arbieto es el nombre del taxista que falleció, tras ser alcanzado por una bala cuando salió para ver en qué dirección huían los delincuentes que minutos antes le habían robado su celular, al interior de una bodega en el distrito de Comas.

Esta víctima más de la inseguridad ciudadana deja en la orfandad a dos menores de edad. Por tal motivo, sus allegados esperan que los responsables de este crimen reciban la sanción correspondientes.

"Que se haga justicia, quiero que se averigüe quienes son y que paguen lo que hacen (...). Me siento adolorida, parece mentira que a mi esposo no lo voy a ver más. Mis hijos van a preguntar por su papá y no lo van a volver a ver", manifestó su viuda.

El caso viene siendo investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas, donde esperan dar con el paradero de los malhechores que acabaron con la vida de este padre de familia.