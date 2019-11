Tras acoso de sujeto armado: Sanmarquinos aseguran que protocolo de ingreso a campus no se cumple

Un joven identificado como José Roberto Ticse, sin ser alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ingresó al campus universitario intentó besar a la fuerza a una estudiante de Ciencias Contables, Sofía Sanchez, de 20 años. "Me quiso besar y luego me empieza a tocar, le respondí qué te pasa". Al percatarse de la escena, su defensor lo confrontó al agresor.

"El pata me dijo, no me digas nada. Fue cuando levantó su polo, y sacó un cuchillo de cocina", indicó el joven. Tras ello se dio aviso a la Policía y se le llevó a la Comisaría Unidad Vecinal N°3. Lugar donde llegó su padre, quien resultó ser un profesor de la Decana de América.

Ante lo sucedido, la universidad se pronunció sobre el caso y señalaron "que se cumplió con el protocolo establecido" y "se le revisaron sus pertenencias antes que ingrese". En respuesta, los alumnos aseguraron que el protocolo de ingreso al campus no se cumple. "Ingresas con DNI, a veces ni te piden eso", indicó la víctima de acoso.