Miraflores: ordenan apagar paneles publicitarios a partir de las 11 p.m.

Fueron escuchados. La Municipalidad de Miraflores ordenó regular el horario y nivel de luminosidad de paneles publicitarios tras la denuncia de vecinos ante las cámaras de Panamericana Televisión.

Es así que a partir de las 6 a.m el nivel de luminosidad tendrá que aumentar de manera gradual y ser apagado a las 11 p.m, según precisa la norma. Incluso de ahora en adelante no se podrá colocar este tipo de publicidad luminosa en zonas residenciales. “Ya no se podrán colocar neones, focos de sodio, ninguno que no sea led”, indicó Olga Guerrero, subgerente de Comercialización del distrito.

“Incomoda de noche”, mencionaron los vecinos, quienes aprovecharon a saludar la ordenanza del municipio. Cabe precisar que las empresas que no acaten la ordenanza serán multadas.