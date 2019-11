Lince: policía es timado por ladrón para robarle

La delincuencia no conoce de límites y un claro ejemplo es lo ocurrido a un efectivo policial identificado como Alfonso Tananta, quien fue engañado por un sujeto que le pidió ayuda, solo para robarle.

"Yo venía de mi trabajo y veo a una persona que viene corriendo y me saca la mano, me dice 'por favor, tengo una emergencia, a mi mamá la han internado de emergencia al hospital y voy a traer unos medicamentos', entonces subió (al auto), no habrá pasado 6 ni 10 metros llegando a la intersección de Garcilaso de la Vega con Canevaro, ahí saca el cuchillo y el arma. Me dijo: 'ya te fregaste', me apagó el carro, me sacó la llave y me quitó todas mis cosa", señaló.

Ante esta situación el efectivo aprovechó un momento de distracción del hampón, para abrir bruscamente una de las puertas del vehículo y ejecutar un disparo al aire que atemorizó al ladrón, quien huyó rápidamente arrojando las pertenencias robadas.

Si bien el sujeto logró ser identificado como Jonathan Rosas Aguilar y ocultarse en su domicilio, cuando los policías llegaron hasta el inmueble no fue encontrado.

Por su parte, el agraviado colocó la denuncia en la comisaría del sector, esperando que este sujeto, quien salió hace unos meses en libertad, sea capturado lo antes posible.