VES: denuncian a vecina por lanzar explosivo en vivienda

La madrugada del miércoles una familia sufrió la detonación de un explosivo en la puerta de su vivienda ubicada en la avenida Separadora Industrial, en el distrito de Villa el Salvador. La señora Maribel Casaño indicó que pedirá garantías por el atroz suceso y sindicó a una vecina de la infancia como la autora del atentado.

"Su pareja me estaba molestando cuando yo salía de la tienda. Eso fue el detonante. (..) Pasó 20 minutos, vino a golpear la puerta, con sus groserías que me cuide, que me tengan en un vidrio", indicó Maribel, quien cuenta que después de cuatro meses, sufrió amenazas por facebook.

La magnitud de la explosión fue tan fuerte, que afectó a la vivienda contigua. Por su parte la familia ya denunció el atentado y exige la captura inmediata de esta persona que ha terminado con la tranquilidad de sus vidas.