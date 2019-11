Panamericana Sur: ¡cuidado con las multas! entró en vigencia Pico y Placa para camiones

Desde este lunes 4 de noviembre los vehículos de carga pesada deberán circular por el carril izquierdo de la Panamericana Sur, entre las avenidas Mateo Pumacahua y el Derby, en tanto, los tres carriles izquierdos permanecerán restringidos para camiones del turno de 6:30 am a 10 am, según el último dígito de placa de rodaje.

Sin embargo, algunos vehículos menores invadieron el carril izquierdo de la Panamericana Sur. "Los autos que circulen por el carril preferencial para camiones van a tener la infracción E10. Los policías de tránsito irán poniendo fotopapeletas del Pico y Placa y también estarán fiscalizando el tipo de vehículo que entra por el carril izquierdo”, señaló Miguel Sidia, gerente de Transporte Urbano de la MML.

La primera etapa de la norma aplicará para la zona comprendida por Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, La Victoria y San Luis.

Dentro de la macrozona 1, los camiones de categorías N3, O3 y O4 de más de 18.5 toneladas no transitarán por las vías colectoras ni locales. En las arteriales, solo podrán hacerlo en la franja horaria de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente.

En tanto, los categoría N2 de 6.5 a 12 toneladas y los N3 de hasta 18.5 toneladas podrán circular libremente sin ninguna restricción de horarios en las colectoras, locales y arteriales.