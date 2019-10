Surco: perro sin dispositivos de seguridad atacó a otra mascota

Los canes se ensartaron en una pelea en un parque de Surco. Ninguno de los animales llevaba puesto dispositivos de seguridad.

Según la denunciante, el hombre que paseaba a las mascotas se encontraba en ese momento con tres perros y, desafortunadamente, todo se salió de control. Esta escena se ha repetido en varias ocasiones, al parecer, por la falta de experiencia e improvisación a la hora de realizar el oficio de paseador de perros.

“Creo que hay mucha gente improvisada. Debería ser profesional pasear a perros, no es fácil, cada uno tiene diferentes características”, señaló Luis Costa, entrenador y cuidador de perros desde hace nueve años.

Según Manuel Rendón, otro experto en el tema desde hace 20 años, reconocer la cantidad adecuada de perros que cada paseador puede llevar es prioritario. “Creo que lo más recomendable sería cuatro, dos en cada mano para poder tener un buen control”, manifestó.

Además, dijo que crear un vínculo con los animales es muy importante. De no seguir estas técnicas, señala el experto, podría significar una bomba de tiempo. “Si el perro no está equilibrado, no está entrenado, y vas a llevar cinco a ocho perros es un peligro total, porque se pueden pelear entre ellos, pueden tener conflicto con otros perros o con las personas”, explicó Rendón.