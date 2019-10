San Miguel: ciudadano chino relata por qué asesinó a su compatriota

Con total frialdad, Xiang Jun Wen, un ciudadano chino, relató la razón por la que asesinó a su compatriota en una empresa marítima ubicada en la cuadra 1 de la calle Pumacurco, en la urbanización Maranga.

Xiang Jun Wen narró que llegó a pedirle una oportunidad de trabajo al gerente Liu Mignen, pero al no obtener lo que quería, simplemente le disparó. “Le pedí favor. Él me ha insultado, que me quiere botar. Por eso me he molestado”, explicó.

Se le incautó el arma de fuego que tenía el número de serie erradicado y que según este sujeto adquirió en las Malvinas al precio de dos mil soles.

Luego de disparar al empresario chino, huyó y en su fuga disparó a un vigilante que se encontraba en el primer piso del mismo inmueble, pues este intentó detenerlo, según dijo el jefe de la región policial Lima, Mario Arata.

Este sujeto fue detenido por el serenazgo y la policía, posteriormente fue llevado hasta la comisaría de Maranga. Mario Arata, indicó que el vigilante aún se encuentra delicado y su diagnóstico es herida por proyectil con arma de fuego en el abdomen de lado izquierdo.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Unidad de Homicidios de la Policía, así como la Fiscalía de turno para las diligencia de ley.