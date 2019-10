Callao: escolar casi fue violada por dos alumnos dentro de colegio

Una madre de familia denunció que su hija adolescente habría sido víctima de un intento de violación durante las olimpiadas escolares dentro de las instalaciones del colegio.

De acuerdo al duro relato de la madre de la menor de 12 años, dos escolares la forzaron a entrar a un salón y allí la tocaron indebidamente a pesar que ella oponía resistencia. Fue gracias a una compañera que escuchó los gritos de su hija que ella pudo escapar a tiempo.

El abogado Julio Rodríguez manifiesta que las autoridades del centro de estudios no puede hacer mucho, pues estos presuntos adolescentes infractores no pueden ser expulsados del colegio por una ley que lo prohíbe “hasta que no se produzca una consecuencia jurídica penal”.

Pero, añadió que si la denuncia prospera los dos menores de 14 y 15 años sí podrían ser internados hasta por seis años en una correccional.

Desde la Dirección Regional de Educación del Callao se anunció que ya se están llevando a cabo las medidas correctivas de la mano con el director de la institución.