Carabayllo: asaltan por segunda vez local nocturno

Un local nocturno ubicado en la Av. Túpac Amaru, en Carabayllo, volvió a ser asaltada por segunda vez en el distrito, según manifestó su propietaria.

"No pasan ni 15 días y ya me robaron. Imagínate qué más va a pasar en más tiempo que voy a seguir trabajando. Anteriormente yo tengo este negocio ya mucho más tiempo, me robaron aquella vez cuando tenía mi negocio en Villa Esperanza, llamé a la Policía, pero allí quedó, no se hizo nada", narró.

Cabe mencionar que este no es el único asalto en esta zona de Carabayllo, pues dos pollerías también se convirtieron en blanco de la delincuencia en los últimos dos meses.

Por tal motivo, las imágenes que registraron cada movimiento de los hampones en el local nocturno servirá para los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), para determinar si se trataría de la misma banda o no que mantiene en zozobra a los empresarios del norte de la capital.