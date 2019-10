Prenden fuego a fachada y camión: víctimas denuncian que PNP no les ayuda

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto echaba gasolina en la fachada de su negocio y luego le prendía fuego. Sin embargo, esta no sería la primera vez que presuntos extorsionadores buscan incendiar sus pertenencias, pues hace dos meses usaron la misma modalidad con un camión.

La pareja de empresarios sufrió este atentado por no pagar el cupo de 50 mil soles. Según manifestaron, los posibles autores serían los dueños de una tienda ubicada en Las Malvinas, quienes serían su competencia.

Por otro lado, los empresarios han denunciado que las autoridades no les han ayudado a pesar de tener pruebas de estos sujetos. “(…) he ido a sentar la denuncia y no la han aceptado. He ido también a la Dirincri de alta tecnología, tampoco me la han aceptado, pues consideran que es una rivalidad entre vendedores y yo no tengo rivalidad con nadie”, manifiesta la esposa del empresario, quien ha preferido mantener en reserva su identidad por temor a represalias.

A pesar que los esposos tomaron una foto a la placa del vehículo del sujeto que echó combustible a la puerta de su empresa, las autoridades no hacen nada al respecto.